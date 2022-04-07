Подозреваемого в изнасиловании 16-летней девушки в подъезде задержали в Саратове

Мужчину задержали в Саратове по подозрению в изнасиловании 16-летней. Об этом сообщило РИА ФАН.

По версии следствия, ночью 4 апреля пострадавшая шла в магазин. По пути на улице к ней начал приставать незнакомый мужчина. Угрожая расправой, он завел ее в подъезд и изнасиловал. Девушка позвонила своему молодому человеку, который приехал на место происшествия и вызвал полицию. Полицейские по горячим следам задержали 31-летнего подозреваемого.