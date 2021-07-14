Подозреваемого в избиении полицейского задержали в Краснодаре

В Краснодаре правоохранители поймали мужчину, который может быть причастен к избиению сотрудника полиции. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное управление МВД.

Накануне в микрорайоне Гидростроителей обнаружили избитого полицейского. По словам свидетелей, якобы он ездил по городу пьяным, пока едва не устроил аварию. Также очевидцы рассказали, что водители достали мужчину из машины и избили его. После госпитализации ему диагностировали перелом правой руки, закрытую черепно-мозговую травму, ушибы и ссадины. Возбуждено уголовное дело.

«Сотрудниками краснодарской полиции установлена личность мужчины, возможно причастного к инциденту. Он задержан и доставлен в отдел для дальнейшего разбирательства», — добавили в ведомстве.