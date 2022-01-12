Подозреваемого в двух нападениях на женщин задержали в Тюмени

Полицейские задержали мужчину, который подозревается в двух нападениях на женщин на новогодних праздниках в Тюмени. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу следственного управления региона.

По версии следствия, 9 января мужчина напал на женщину в подъезде одного из домов и изнасиловал ее. Через несколько часов он попытался повторить преступление с другой жертвой, однако ей удалось убежать.

Мужчина, которого опознали жертвы, сознался в преступлениях. Он находится под арестом.