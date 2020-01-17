Подозреваемого в ДТП задержали в Саратовской области

«Следователями СК по подозрению в совершении данного преступления задержан 30-летний водитель автомобиля марки Hyundai», — отметили в пресс-службе ведомства.

По информации пресс-службы, задержанный мужчина также получил травмы при столкновении. Сейчас он «находится в лечебном учреждении под охраной».

Ранее в Саратовской области зафиксировали ДТП с участием микроавтобуса Hyundai и автомобиля марки «Волга».