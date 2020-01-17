17 января 2020, 11:40
Подозреваемого в ДТП задержали в Саратовской области
Водителя автомобиля марки Hyundai задержали в Саратовской области. Его подозревают виновным в аварии, при которой погибло четыре человека. Об этом сообщил сайт RT со ссылкой на региональное ГУ Следственного комитета России.
«Следователями СК по подозрению в совершении данного преступления задержан 30-летний водитель автомобиля марки Hyundai», — отметили в пресс-службе ведомства.
По информации пресс-службы, задержанный мужчина также получил травмы при столкновении. Сейчас он «находится в лечебном учреждении под охраной».
Ранее в Саратовской области зафиксировали ДТП с участием микроавтобуса Hyundai и автомобиля марки «Волга».