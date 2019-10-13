Подозреваемого серийного маньяка задержали под Томском. Его искали 13 лет
Как считает следствие, с 2004 по 2017 год в городе Стрежевой в Томской области орудовал серийный насильник. Поскольку почерк во всех случаях был одинаковым, эпизоды объединили в одно уголовное дело, сообщил «Интерфакс».
Как рассказывали потерпевшие, неизвестный мужчина в маске и огромным ножом принуждал их к интимной близости. От маньяка страдали как взрослые женщины, так и дети и подростки. Правоохранителям стало известно о нескольких потерпевших, но на самом деле их может быть значительно больше. Многие стыдятся обратиться к правоохранителям, другие пытаются забыть случившееся.
«Был обнаружен ДНК-профиль, который и позволил установить личность подозреваемого. Им оказался 60-летний житель города Стрежевой. Подозреваемый был опознан одной из потерпевших», — рассказали в региональном Следственном комитете.
Подозреваемого задержали. В ближайшее время ему назначат меру пресечения. Расследование продолжается.