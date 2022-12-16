Эксклюзив 16 декабря 2022, 18:29 Подозреваемого по делу о пожаре в ТЦ «Мега Химки» арестовали до февраля Подозреваемый по делу о пожаре в ТЦ «Мега Химки» останется под стражей до 9 февраля

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Начальника участка ООО «ТСК Дельта-Строй», проходящего подозреваемым по делу о пожаре в ТЦ «Мега Химки», заключили под стражу до 9 февраля 2023 года. «360» показал кадры из зала Химкинского городского суда.

По данным пресс-службы СУ СК по Московской области, меру пресечения избрали по ходатайству следственных органов. Мужчину подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека (пункт «в» части 2 статьи 238 УК РФ). В деле есть еще двое подозреваемых — в их отношении избрали «меру процессуального принуждения».

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Торговый центр «Мега Химки» загорелся 9 декабря из-за нарушения техники безопасности во время сварочных работ. Погиб охранник. Начальник участка строительно-технической фирмы, которого арестовали до февраля, был ответствен за обеспечение пожарной безопасности при выполнении работ, уточнила пресс-служба прокуратуры Подмосковья.

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Расследованием занялись самые опытные следователи и криминалисты региона. Они продолжают осматривать документы и видеозаписи, имеющие отношение к делу, чтобы установить объективную картину происшествия и всех его виновников. Специалисты проведут необходимые экспертизы. Областная прокуратура контролирует ход расследования.