Подозреваемого осквернении памятника жертвам Холокоста задержали в Волгограде

В Волгограде задержали 23-летнего мужчину, которого заподозрили в осквернении мемориала жертвам Холокоста. Об этом сообщил сайт novostivolgograda.ru.

Отмечается, что мужчина начал готовиться к акции заранее. Он приобрел маску с прорезями для глаз и баллончик с краской. Антисемитские надписи на мемориал он нанес ночью, будучи в темной одежде, чтобы остаться незамеченным.

В ходе обыска в его квартире нашли записи экстремистского содержания и неонацистскую атрибутику, а также разные виды оружия, в частности арбалет и пневматический пистолет.

Мужчина признался в осквернении мемориала. Выяснилось, что за ним числится два разбойных нападения. На свободу он вышел в прошлом году, отсидев четыре года.