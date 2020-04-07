07 апреля 2020, 13:07
Подозреваемого грабителя задержали в электропоезде Луга — Санкт-Петербург
Пассажирка электропоезда Луга — Санкт-Петербург заявила в транспортную полицию о нападении. Позже сотрудники задержали подозреваемого. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу УТ МВД по СЗФО.
По словам полицейских, неизвестный мужчина приставил нож к горлу пострадавшей, когда та сидела в вагоне поезда. Злоумышленник стал угрожать женщине и потребовал деньги. Однако жертва начала звать помощь.
Нападавший испугался и вышел из вагона на станции Толмачево.
Спустя некоторое время правоохранителям удалось задержать грабителя по горячим следам. Выяснилось, что его уже привлекали к уголовной ответственности за тяжкий вред здоровью.
За инцидент в электропоезде мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.