По словам полицейских, неизвестный мужчина приставил нож к горлу пострадавшей, когда та сидела в вагоне поезда. Злоумышленник стал угрожать женщине и потребовал деньги. Однако жертва начала звать помощь.

Нападавший испугался и вышел из вагона на станции Толмачево.

Спустя некоторое время правоохранителям удалось задержать грабителя по горячим следам. Выяснилось, что его уже привлекали к уголовной ответственности за тяжкий вред здоровью.

За инцидент в электропоезде мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.