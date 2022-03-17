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    17 марта 2022, 20:40

    Подозреваемого в нападении на пенсионера задержали в Москве

    Артур Блянихов

    В российской столице задержали 36-летнего местного жителя, которого заподозрили в нападении на пенсионера, передает «Вечерняя Москва».

    «Дни.ру» написали, что нападение произошло в одном из продуктовых магазинов. Подозреваемый ударил пенсионера по лицу, после чего скрылся. Правоохранители поймали мужчину у него дома и провели обыск. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

    «На основании собранных материалов будет принято решение в соответствии с законодательством», — добавила официальный представитель МВД России Ирина Волк.