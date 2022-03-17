Подозреваемого в нападении на пенсионера задержали в Москве

В российской столице задержали 36-летнего местного жителя, которого заподозрили в нападении на пенсионера, передает «Вечерняя Москва».

«Дни.ру» написали, что нападение произошло в одном из продуктовых магазинов. Подозреваемый ударил пенсионера по лицу, после чего скрылся. Правоохранители поймали мужчину у него дома и провели обыск. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

«На основании собранных материалов будет принято решение в соответствии с законодательством», — добавила официальный представитель МВД России Ирина Волк.