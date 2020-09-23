23 сентября 2020, 11:32
Подозреваемая в отправке яда Трампу заявила о своей невиновности
Подозреваемая в отправке яда Трампу заявила, что невиновна
Женщина из Канады Паскаль Ферье, которая подозревается в отправке яда президенту США Дональду Трампу, заявила о своей невиновности, сообщил телеканал CBC.
По информации журналистов, в ходе заседания судья внес ходатайство о невиновности 53-летней канадки от ее имени. Уточняется, что следующее заседание суда пройдет в понедельник, 28 сентября, пишет «Газета.ru».
Напомним, что накануне в Белый дом направили посылку с вредоносным веществом на имя главы Соединенных Штатов. Ее получилось перехватить на пункте проверки. В настоящий момент сотрудники ФБР проводят проверку по факту произошедшего.