Происшествия 19 января 2024, 19:56 Подозрения на перелом у пострадавших на подъемнике в Степаново не подтвердились Поночевный: троих пострадавших на подъемнике обследовали, переломов нет РИА «Новости»

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По уточненной информации в больницу после ЧП с подъемником на курорте «Степаново» доставили троих, сообщил глава городского округа Дмитров Илья Поночевный. Данные он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Все пациенты обследованы, в госпитализации не нуждались. Подозрение на переломы не подтвердись», — подчеркнул он.

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ЧП с поломкой кресельного подъемника произошло вечером 19 января на курорте «Степаново». По факту случившегося возбудили дело. Поночевный уточнял, что прибывшие на место спасатели эвакуировали 25 человек.

Все обстоятельства происшествия уточняются. Проверку также начала прокуратура Подмосковья.