14 декабря 2022, 17:54
«Подозрение на перелом». Ребенок пострадал в ДТП на юго-западе Москвы — источник
Источник «360»: 10-месячный ребенок пострадал при столкновении Mercedes и Renault в ЮЗАО
Автомобили Mercedes и Renault столкнулись в Гагаринском тоннеле (Юго-Западный административный округ Москвы). По данным источника «360», пострадали два человека, в том числе 10-месячный ребенок.
По информации собеседника «360», медики диагностировали у ребенка ушиб головы.
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«У женщины сотрясение головного мозга, подозрение на перелом шейного позвонка», — отметил источник.
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По его информации, пострадавших уже транспортировали в карету скорой помощи.
Из-за аварии перекрыли две полосы движения в сторону Варшавского шоссе.
Источник сообщил, что ДТП случилось около 16:30. Официальных данных об аварии на данный момент не поступало.
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