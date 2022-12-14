Эксклюзив 14 декабря 2022, 17:54 «Подозрение на перелом». Ребенок пострадал в ДТП на юго-западе Москвы — источник Источник «360»: 10-месячный ребенок пострадал при столкновении Mercedes и Renault в ЮЗАО РИА «Новости»

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Автомобили Mercedes и Renault столкнулись в Гагаринском тоннеле (Юго-Западный административный округ Москвы). По данным источника «360», пострадали два человека, в том числе 10-месячный ребенок.

По информации собеседника «360», медики диагностировали у ребенка ушиб головы.

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«У женщины сотрясение головного мозга, подозрение на перелом шейного позвонка», — отметил источник.

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По его информации, пострадавших уже транспортировали в карету скорой помощи.

Из-за аварии перекрыли две полосы движения в сторону Варшавского шоссе.

Источник сообщил, что ДТП случилось около 16:30. Официальных данных об аварии на данный момент не поступало.