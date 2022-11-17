17 ноября 2022, 10:48
Подорвавшийся на мине житель Брянской области скончался от полученных ран
Губернатор Богомаз сообщил о смерти жителя Брянской области, подорвавшегося на мине
Один из двух жителей Брянской области умер от ран после того, как подорвался на мине около села Азаровка. Второй пострадавший доставлен в больницу, там он получает необходимую медпомощь. Об этом заявил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram.
«В результате происшествия в окрестностях села Азаровка Стародубского муниципального округа один из пострадавших, к сожалению, от полученных ран скончался», — написал он.
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Богомаз добавил, что второго раненого доставили в ЦРБ. Автомобиль подорвался на мине около Азаровке 16 ноября.
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Стародубский район находится на границе с Черниговской областью Украины. Ранее эта территория обстреливалась ВСУ. Высокий уровень террористической опасности действует в Брянской области с 11 апреля, власти его постоянно продлевают. По последним данным, он остается в силе до 20 ноября.
Россия
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