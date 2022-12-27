Происшествия 27 декабря 2022, 07:52 Подорвавшегося в Белгородской области подростка перевезли на лечение в Москву Глава Белгородского района Перцев: подорвавшегося в Щетиновке подростка перевезли в Москву РИА «Новости»

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Подросток из белгородского села Щетиновка наступил на взрывоопасный предмет, повредил стопу и лицо. Его вместе с мамой отправили на лечение в Москву, объявил на прямой линии глава администрации Белгородского района Владимир Перцев. Об этом рассказал ТАСС.

«Находится на лечении в Москве, наши представители района находятся с ним, мама находится с ним», — рассказал он.

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Мальчику, по его словам, 14 лет. На какой именно взрывоопасный предмет он наступил, не установили.

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Подрыв произошел 24 декабря. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что подросток наступил на неизвестный предмет и получил тяжелые травмы стопы и лица, его положили в реанимацию. На следующий день Владимир Перцев выступил на собрании для родителей и учителей местной школы, где рассказал о мерах безопасности. Он поручил провести такие лекции во всех поселениях района.