Поднявшийся уровень воды в море спровоцировал затопление порта Таганрога

В Таганроге сильный ветер спровоцировал подъем уровня воды в порту Таганрога, в результате чего часть кораблей не смогла пришвартоваться. Об этом написала rostovgazeta.ru.

Как сообщили в региональном УМЧС, неблагоприятная погода будет сохраняться в городе до конца воскресенья, 29 мая. Порывы ветра составят 23 метра в секунду.

Помимо порта Таганрога, затопило еще 11 населенных пунктов в Ростовской области. На месте ЧП работают спасательные службы.