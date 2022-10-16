Поднятие по тревоге полиции Белгородской области опровергли | 360°

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Поднятие по тревоге полиции Белгородской области опровергли

МВД опровергло перевод полиции Белгородской области на усиленный режим по тревоге

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Опубликованная средствами массовой информации и рядом Telegram-каналов, что полицию Белгородской области подняли по тревоге не соответствует действительности. Об этом сообщила пресс-служба МВД России.

В ведомстве подчеркнули, что весь личный состав регионального отделения работает в штатном режиме. Никакого подъема личного состава не было.

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«Призываем представителей СМИ и интернет-сообщества воздерживаться от публикации непроверенных сведений и обращаться за комментариями в пресс-службы компетентных ведомств», — пояснили в пресс-службе.

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Ранее в Telegram-каналах прошло сообщение, что после звуков взрывов в Белгородской области полицию личный состав МВД подняли по тревоге. На эту информацию сослались несколько изданий.

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что столица региона подверглась обстрелу, при котором пострадали три человека. Несколько жилых домов, автомобилей и заборов получили повреждения. Власти города получили задачу оценить ущерб и начать восстановительные работы.

МВД РФ

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