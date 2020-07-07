«Поднял и бросил его на землю»: выпускнику из Нижегородской области сломали ключицу на вечеринке накануне ЕГЭ

Выпускник из Нижегородской области может пропустить ЕГЭ из-за травмы: Вячеслав Макаров отдыхал в компании друзей на вечеринке, когда со спины к нему подошел молодой человек и бросил его на землю. Теперь у парня перелом ключицы. Мама пострадавшего рассказала «360», как ее сын чувствует себя сейчас.

Ольга Макарова поделилась подробностями случившегося в Павлове. Все произошло в субботу на вечеринке.

«Подошел сзади какой-то молодой человек. Ни сын, ни друзья не заметили его. Этот незнакомый парень поднял сына и бросил его на землю на правое плечо. Он почувствовал хруст, боль. Все друзья вызвались помогать встать», — рассказала Макарова. По ее словам, скорую вызвала компания, из которой был нападающий. Неизвестно, был ли парень пьян, однако Макарова считает, что «трезвый такого не сделает».

Выпускнику всего две недели назад исполнилось 18 лет. Он готовился к ЕГЭ, но экзамен по русскому языку уже пропустил. Врачи прогнозируют, что Макарову придется носить гипс четыре-пять недель. По словам его мамы, пока не известно, как парень будет сдавать экзамены. Макаров пытается разработать левую руку, чтобы бы попытаться сдать хотя бы математику и физику.

«Перенести экзамен можно только в резервные сроки с 3 по 8 августа. Но не факт, что мы попадем в эти даты», — объяснила мама пострадавшего.

Заявление в полицию семья написала на следующий день. У Макаровой есть телефон подозреваемого в нападении, но он, по ее словам, не берет трубку. Все известные ей данные она передала полицейским. При этом с ней из органов пока никто не связывался.

В МВД Нижегородской области сообщили «360», что по этому случаю идет проверка.