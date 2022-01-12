Подмосковный школьник рассказал, как помог спасти людей из горящего дома престарелых в Пушкино

Во время пожара в доме престарелых в подмосковном Пушкино стариков из горящего здания выносили не только спасатели и медики, но и 11-летний местный житель. Мальчик вместе со своим папой просто проходили мимо горящего здания. Школьник рассказал подробности происшествия «Известиям».

По словам школьника, они с отцом чистили снег во дворе дома, когда увидели дым и решили посмотреть, что произошло. Дойдя до места, они увидели подъезжающие пожарные машины и группу пожилых людей, часть из которых лежала на снегу.

«Поняв, что людям потребуется помощь, мы с папой стали вместе с пожарными и медиками переносить и переводить людей к машине скорой помощи. Я думаю, на моем месте так поступил бы каждый», — заключил школьник.

Пожар в пансионате для пожилых людей в пушкинском микрорайоне Звягино произошел во второй половине дня 11 января. Пламя охватило площадь в 450 квадратных метров. Из здания эвакуировали почти 60 человек. Пострадавших среди них не было, тем не менее людей доставили в больницы. Их разместили и обеспечили горячим питанием. Состояние постояльцев медики сочли удовлетворительным.