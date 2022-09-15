Подмосковный инспектор ГИБДД спас девушку от попытки суицида | 360°

Происшествия 15 сентября 2022, 00:02 Поделиться Telegram

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Viber Подмосковный инспектор ГИБДД спас девушку от попытки суицида Серпуховский инспектор ГИБДД отговорил девушку от прыжка в холодную воду

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Несчастная любовь чуть не довела 19-летнюю жительницу городского округа Серпухов от сведения счетов с жизнью. Спас девушку инспектор ГИБДД лейтенант Максим Чурсимов.

Вместе с напарником лейтенант выехал в ночной патруль. Во время поездки по маршруту на мосту через реку Нара экипаж увидел девушку, которая стояла за перилами. Понимая, что сейчас может произойти непоправимое, сотрудники ГИБДД начали действовать.

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«Подъехали аккуратно и тихо. Даже машину припарковал на другой стороне, чтобы не испугать ее маяками», — рассказал инспектор.

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Маки Чурсимов начал с осторожного разговора, узнал, что девушку зовут Любовь, что ей 19 лет и в личной жизни большие проблемы. Поругалась с молодым человеком и поняла, что дальше так жить нельзя.

Лейтенант уговорил девушку с разбитым сердцем подумать о будущем и отговорил от опрометчивого поступка.

Сейчас сотрудник вспоминает, что держал всю ситуацию под контролем, но сильно переживал.

«Страха не было. Экстренные ситуации в нашей службе бывали, поэтому, наши действия обдуманы», — подчеркнул Максим Чурсимов. После уговоров Любовь передали прибывшим по вызову медикам.

Лейтенант отметил, что о состоянии спасенной им девушки ничего не знает, но хотел бы убедиться, что она в порядке.

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