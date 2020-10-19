Подмосковный Ди Каприо решил судиться с микрофинансовой компанией

Личные данные двойника «Ди Каприо» из Подмосковья оказались в открытом доступе. Частную информацию «слили» в микрокредитной организации.

Несмотря на сходство с голливудским актером, жизненные трудности у Романа Бурцова, как у простого россиянина. В разгар коронавируса их количество только прибавилось. Постоянной работы нет. Пандемия лишила и без того не частых съемок и участия в проектах. Нехватка денег привела на сайт быстрых займов. Взял чуть больше 10 тысяч на ремонт компьютера. Просрочил платеж — и тут началось. Звонки с требованиями вернуть долг и угрозы.

«Звонки начались моей сестре, моей матери, при чем это был автодозвон. Там с одного определенного номера. Отцу моему писали всякие угрозы и оскорбления», — рассказал «360» Роман Бурцев.

Источник фото: телеканал «360»

Телефоны от постоянных звонков не умолкали у всей семьи. Настойчивые кредиторы не собирались отступать. Звонили родным и близким — круглосуточно. И в итоге родная сестра Романа не выдержала террора и согласилась внести нужную сумму. Сотрудник компании продиктовал ей по телефону уникальный логин и специальный пароль от личного кабинета брата. То есть, по сути, они незаконно предоставили доступ к секретной информации и частным данным третьему лицу. Пусть и родственнику — но делать этого они не имели права.

«Я попробовала и зашла. Они персональные данные предоставили третьему лицу, да, я родная сестра, но такие данные они не имеют право разглашать, только Роман имеет доступ к своему кабинету, к своим данным. Вот вы видите своими глазами там фотография, я говорю — я то вижу, но вы-то тоже нарушаете закон, как вы дали мне доступ к данным моего брата. Он говорит: „Ну вот давайте оплачивайте, я даю вам срок до обеда“», — поделилась Оксана Линдюк.

Как только Оксана перевела деньги на счет компании, звонки прекратились. Девушка уже сама начала звонить в контору, чтобы выяснить, почему личные данные ее родственника раздают неизвестно кому. Ведь по телефону сестрой подмосковного «Ди Каприо» мог представиться кто угодно.

К слову, цифровых документов, к которым кредиторы открыли доступ в погоне за возвратом денег, легко бы хватило, чтобы взять еще один онлайн заем в любой похожей организации. Добиться ответа от микрокредитной компании не вышло. Получив деньги, настойчивые сотрудники как будто растворились. Бурцев раскрытием секретной информации недоволен и уже обратился в суд.

«Персональные данные кредитные организации не вправе передавать третьим лицам, не имеет значение, кто это — брат сват, сестра, близкие родственники. Персональные данные у нас защищены законом персональных данных», — пояснил адвокат Максим Суров.

Все виновные могут понести уголовное наказание и получить до трех лет лишения свободы.

На первое заседание ответчик так и не явился. Компания зарегистрирована в Ростовской области. Следующее судебно заседание назначено на 10 ноября. В своем требовании Бурцев просит суд привлечь к уголовной ответственности виновных в раскрытии его личных данных, а так же намерен взыскать с компании ни много ни мала пол миллиона рублей. В эту сумму Роман оценил свои моральные страдания. Отступать мужчина не намерен, он уверен в своей победе. И считает, что сходство, пусть и отдаленное, с голливудским актером ему в этом только поможет.

Год назад Роман Бурцев вернулся на работу в службу спасения, откуда ушел из-за большого количества предложений проводить корпоративы и праздники. Он участвовал в шоу «Роман с Ди Каприо», после которого и обрел популярность.