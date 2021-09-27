Подмосковный дачник расстрелял соседских собак из ружья. С оружием его часто видели местные жители

Подмосковный дачник расстрелял двух соседских собак. По животным он начал палить из ружья, когда те возвращались с хозяином из похода за грибами. Чудом остался жив один пес — в лес он не пошел, поскольку старый и не поспевает за собратьями.

Житель села Анохино Николай Бойков уже шел домой, когда встретил мужчину на самодельном квадроцикле. Обе собаки сельчанина бежали впереди.

«У него здесь дача. <…> Он в тот момент ехал по опушке леса. Ружье у него было в руках. Сначала одну собаку застрелил — попал ей в шею навылет. С близкого расстояния дробь не рассыпалась — вошла комом. Вторая собака убегать стала, а он ей вдогонку. Тоже расстояние было небольшое, до 10 метров. Всю ногу раздробил. <…> Одну собаку сразу нашел — валялась в пяти метрах от дороги. Вторая, думал, убежала домой. Нашел по кровавым следам в лесу», — рассказал «360» мужчина.

Первый домашний питомец, по его словам, умер сразу. Второго отвезли в ветеринарную клинику в Егорьевск, пытались спасти, но не удалось. От большой кровопотери и болевого шока животное скончалась — у него остановилось сердце.

Хозяин собак сразу же позвонил в полицию. У него взяли на месте объяснение. Сразу отвезти животных на вскрытие не удалось, но уже сейчас назначена судмедэкспертиза.

Стрелял он умышленно — ружье заряженное держал в руках. На месте и гильзы нашли, и следы его. Он руль бросил, когда стрелял по собакам Николай Бойков хозяин убитых собак.

Стрелок, добавил мужчина, позвонил ему после произошедшего и попросил прощения. Извинения Бойков принимать не стал — собак уже не вернуть.

Российская актриса Ольга Сидорова, которая живет недалеко от потерявшего животных сельчанина, обратила внимание и на место, где произошла трагедия, и на поведение предполагаемого убийцы собак.

«Событие произошло между деревнями Анохино и Куплиям в сосновом бору, месте, которое является местом отдыха дачников и местных жителей. <...> Мой сосед пошел с двумя собаками в бор сосновый, рядом с речкой, там где все люди отдыхают, гуляют с детьми. <…> Мы — жители соседних домов — опасаемся выходить на улицу. У данного человека в доме осталось два ружья, одно конфисковали, из которого он стрелял. Мы <…> не знаем, что человеку взбредет в голову: будет он еще стрелять в собак или в людей», — сказала артистка, выразив надежду на возбуждение уголовного дела.

Этот человек <…> всегда ездит с ружьем. Выстрелов [раньше] не было. Это первый такой случай Ольга Сидорова актриса

У хозяина, добавила Сидорова, осталась одна собака. В тот злополучный день она не пошла с мужчиной в лес: из-за солидного возраста животное быстро устает.

«Мне эти собаки очень дороги. Я их любила как своих. Готова пойти до конца», — заключила артистка.