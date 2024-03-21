Происшествия 21 марта 2024, 10:42 Подмосковные спасатели вытащили из-под рухнувшей крыши гаража мужчину «Мособлпожспас» показал спасение мужчины из-под рухнувшего гаража в Одинцове

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В городе Власиха Одинцовского городского округа на мужчину упал гараж. Спасатели вызволили пострадавшего и передали врачам, сообщил «Мособлпожспас».

ЧП произошло 20 марта. Крыша гаража, в котором находился мужчина, рухнула под тяжестью снега. Все это произошло на глазах очевидцев, которые вызвали экстренные службы. Сотрудники 244-й пожарно-спасательной части и муниципального аварийно-спасательного отряда разобрали обломки кровли, вручную расчистили снег и вызволили пострадавшего.

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Мужчина все это время находился в сознании. Его зафиксировали на носилках и передали бригаде скорой помощи.

В феврале в Коммунарке под тяжестью снега просела крыша склада. Сотрудники заметили, как лопнули металлические балки, и позвонили спасателям. Из здания эвакуировали 15 человек. Аналогичный случай произошел в Старой Купавне. Из-за снежной шапки обрушилась кровля супермаркета площадью 250 квадратных метров. Л