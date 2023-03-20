Происшествия 20 марта 2023, 12:30 Подмосковные спасатели освободили жительницу Можайска от застрявшего на пальце кольца ГКУ МО "Мособлпожспас"

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В воскресенье работники поисково-спасательного поста 308-й пожарно-спасательной части «Можоблпожспаса» освободили жительницу деревни Тетерино в Можайске от обручального кольца. Ювелирное изделие застряло на пальце.

Молодая женщина обратилась в «Систему-112». По словам пострадавшей, врезавшееся в кожу кольцо причиняло боль.

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«Дежурная смена приняла решение воспользоваться гравировальной машинкой. Охлаждая металл под струей холодной воды, спасатели аккуратно распилили украшение, затем разжали его плоскогубцами и освободили палец молодой женщины», — сообщил начальник пожарно-спасательной части Олег Рябцев.

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Медицинская помощь женщине не потребовалась

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