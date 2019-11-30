Подмосковные следователи проверят информацию о наркотиках в крови ребенка

Доследственную проверку начали в городском округе Волоколамск после появления в СМИ информации о том, что в крови двухлетнего мальчика нашли следы наркотического вещества. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка СК.

По предварительным данным, ребенок находился на лечении в медицинском учреждении. Во взятой на анализ крови медики обнаружили следы наркотического вещества. По итогам организованной следователями проверки примут решение о возбуждении уголовного дела.

Агентство «Москва» сообщило, что врачи Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского нашли в крови ребенка следы каннабиоидов. Родители заявили, что мальчик съел неизвестное вещество, когда был в подъезде дома.

В пресс-службе ГУ МВД по Московской области «360» сообщили, что 29 ноября в дежурную часть по городскому округу Волоколамск поступило сообщение о том, что в медицинское учреждение доставили несовершеннолетнего 2017 года рождения. По этому факту проводится проверка. Что именно стало причиной появления сообщения в ведомстве не уточнили.