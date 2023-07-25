Происшествия 25 июля 2023, 18:38 Подмосковные росгвардейцы задержали подозреваемого в угрозе убийством мужчину Росгвардия Московской области

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В Воскресенске сотрудники подмосковной Росгвардии задержали 24-летнего судимого мужчину. Его заподозрили в угрозе убийством знакомой.

«Патрулируя улицы городского округа, экипажу группы задержания поступила информация о том, что в жилом доме на улице Белинского произошел конфликт между мужчиной и женщиной», — уточнили в ведомстве.

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Правоохранители прибыли на место. Они выяснили, что местный житель угрожал женщине физической расправой и приставил вилку к горлу. Она смогла вырваться и сообщить о случившемся органам.

Росгвардейцы задержали злоумышленника во дворе дома. Его доставили в отдел полиции. Проводится проверка.

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