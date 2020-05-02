Подмосковные полицейские вернули матери гулявшую вдоль шоссе дочку

Полицейские нашли четырехлетнюю девочку, которая без верхней одежды гуляла вдоль Пятницкого шоссе в Солнечногорске. Взрослых рядом не было. Они вернули ребенка матери, которая в это время была на работе.

«В полицию города Солнечногорска Московской области поступила информация о том, что вдоль автомобильной дороги идет без сопровождения взрослых девочка дошкольного возраста. При этом верхняя одежда у ребенка отсутствует», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На место выехали офицеры ГИБДД. Они посадили ребенка в патрульный автомобиль. Девочка согрелась, успокоилась и все о себе рассказала. Она заявила, что ее мама на работе. Полицейские разыскали женщину. Ей оказалась 37-летняя местная жительница, которая ушла на работу и оставила дочь со своими знакомыми. Как ребенок оказался на улице без присмотра, она объяснить не смогла.

Ребенка вернули матери и составили в ее отношении протокол об административном правонарушении по статье КоАП РФ «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».