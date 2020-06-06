Подмосковье продолжает борьбу с паводком после сильных ливней

Сильные ливни, которые не прекращались несколько дней в Подмосковье, затопили сотни приусадебных участков и некоторые дороги. Коммунальщики продолжают устранять последствия.

За сутки воду выкачали с 25 приусадебных участков и одной затопленной части дороги. К 6 июня в 20 округах еще остаются подтопленными около 470 садовых участков, 15 частных домов и три моста на территории 43 товариществ.

Около 20 человек и 66 единиц техники работают в местах затопления, угрозы жизни и здоровью жителей региона нет. В МЧС ситуацию контролируют.

Ранее стало известно, что спасатели откачали более 15 тысяч кубометров воды после аномальных осадков.

Ливни обрушились на Московскую область в конце мая. В регионе за три дня выпала двухмесячная норма осадков, объявили штормовое предупреждение. Из-за угрозы паводка губернатор Андрей Воробьев просил всех жителей быть максимально осторожными, а дачников — по возможности покинуть садовые участки.