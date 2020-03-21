Подмосковье поможет людям, потерявшим работу после пожара на заводе в Дмитрове

Власти Подмосковья помогут людям, которые потеряли работу из-за крупного пожара на заводе алюминиевых изделий в Дмитрове. Здание загорелось на площади более 30 тысяч «квадратов», после чего кровля обрушилась.

«Утром я отправил своего заместителя по региональной безопасности [Романа Каратаева], чтобы вместе с Министерством по чрезвычайным ситуациям отработать тушение. Также недавно выехал мой зам по инвестициям, чтобы переговорить, чем и как мы можем помочь людям, на заводе работали порядка 200-230 человек. Ситуацию мы держим на контроле, уверен, что пожарные справятся с тушением. Самое главное — никто не пострадал. Мы будем держать вас в курсе», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Пожар на заводе в Дмитрове разгорелся утром 21 марта. Огонь охватил порядка 32 тысяч квадратных метров. На площади 25 тысяч квадратов произошло обрушение.

Причины пожара пока не известны. В результате происшествия никто не пострадал. Пожарные объявили, что на тушение уйдет около суток. К работе привлекли пожарный поезд и авиацию.

Тушение огня осложняется металлоконструкциями из-за которых спасатели не могут пройти внутрь склада. Поэтому работа идет по периметру, с применением высотной техники.