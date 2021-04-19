Подмосковье опередило все регионы по замене старых лифтов

Московская область является единственным российским регионом, в котором заменили все лифты старше 25 лет. Об этом губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложил зампред правительства региона Евгений Хромушин.

«Сегодня мы являемся единственным регионом, который заменил все лифты старше 25 лет. Это более 11 тысяч лифтов. И почти 800 тысяч жителей Подмосковья почувствовали перемены в этом вопросе», — сообщил Хромушин.

Но власти не будут останавливаться на этом. Зампред правительства Подмосковья указал, что в регионе остаются 2,5 тысячи лифтов со сроком эксплуатации между 20 и 25 годами.

«Мы проанализировали эту ситуацию и понимаем, что программу 2022 года мы тоже можем увеличить, чтобы основную часть лифтов, которые находятся как раз в интервале от 20 до 25 лет, отремонтировать. Это чтобы еще 350 тысяч человек смогли получить перемены в жизни», — доложил Хромушин.

Он отметил, что сегодня подавляющую часть лифтов делают на территории Подмосковья.

Источник фото: телеканал «360»

В марте новый завод по производству лифтов построили в Лыткарине.