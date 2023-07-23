Происшествия 23 июля 2023, 13:08 «Подлатаемся и продолжим». Раненные в зоне СВО журналисты «Известий» вышли на связь Раненый журналист «Известий» Польшаков: три осколка останутся во мне навсегда РИА «Новости»

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Получившие ранения при обстреле ВСУ кассетными боеприпасами журналисты МИЦ «Известия» Роман Польшаков и Дмитрий Шиков рассказали о своем состоянии. Снятое корреспондентом и оператором видео опубликовал в своем Telegram-канале РЕН ТВ.

Корреспондент Роман Польшаков появился в кадре на инвалидной коляске. Он заявил, что чувствует себя нормально после перенесенной операции.

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«Три осколка так и будут во мне на всю жизнь. Они не задели важные органы. Спасибо всем врачам», — сказал журналист.

Он добавил, что состояние оператора Дмитрия Шикова нормальное.

«Сейчас он снимает меня на ногах. Возит на коляске на прогулку», — добавил Польшаков.

Сам оператор добавил, что его ранения оказались не такими серьезными.

«Спасибо всем большое за помощь и беспокойство, за заботу. Подлатаемся и продолжим свою деятельность», — пообещал Шиков.

Работающая в Запорожской области группа российских журналистов попала под обстрел украинских боевиков кассетными боеприпасами. Ранения получили корреспондент и оператор МИЦ «Известия» Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков, а также военкор РИА «Новости» Ростислав Журавлев и фотограф агентства Константин Михальчевский.

Пострадавших сотрудников СМИ экстренно эвакуировали в военный госпиталь. Во время перевозки Журавлев скончался от полученных ран. Его коллегу Михальчевского доставили сначала в Мелитополь, а после перевезли в Крым. По последним данным, он остается в состоянии средней тяжести.

Польшакова прооперировали. Врачи не смогли достать из него три осколка. Как пояснил сам журналист, один застрял в районе диафрагмы, остальные находятся в боку и ягодице. Еще один осколок насквозь прошил его ногу, но, к счастью, не задел кость.