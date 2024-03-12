Происшествия 12 марта 2024, 12:30 Подготовку ВСУ атаки на Белгородскую область вскрыли еще несколько дней назад Коц: подготовку ВСУ атаки на Белгородчину вскрыли несколько дней назад РИА «Новости»

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Группировка прикрытия границы еще несколько дней назад вскрыла подготовку атаки ВСУ на Белгородскую область. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный корреспондент Александр Коц.

«Противник пехотными силами при поддержке танков сегодня (12 марта. — прим. ред.) под утро попытался проникнуть на территорию Белгородчины. Параллельно атаковал дронами, которые были перехвачены ПВО», — указал он.

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По данным военкора, подготовку атаки вскрыли заранее. Последние два дня российские войска наносили точечные удары по скоплению техники и живой силы противника на приграничных территориях.

Однако, заметил Коц, происходящее не остановило главу ГУР Украины Кирилла Буданова от информационных диверсий. Поэтому с началом атаки в Сеть начали вбрасывать видео о мнимом продвижении украинских боевиков.

«До выборов в России ему кровь из носу надо продемонстрировать локальный успех на территории Российской Федерации. Пусть даже мифический», — пояснил он.

Утром 12 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о пяти сбитых воздушных целях в Белгородском районе.

«Система ПВО сработала в Белгородском районе и сбила пять воздушных целей еще на подлете к городу. <…> По предварительным сведениям, разрушений и пострадавших нет», — написал он.

Также губернатор публиковал данные об обстреле Шебекина. Там пострадали два человека — мужчина и женщина.