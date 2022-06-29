Подготовку вооруженного захвата власти предотвратили в Волгоградской области

Сотрудники ФСБ задержали группировку жителей Волгоградской области по подозрению в организации терактов против представителей правоохранительных органов и вооруженных сил. Об этом РИА «Новости» сообщили сотрудники пресс-службы регионального подразделения ФСБ.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что члены данной организации на своих собраниях обсуждают вопросы и подготовку к насильственному захвату власти с применением огнестрельного оружия и легковоспламеняющихся смесей», — рассказали в пресс-службе управления ФСБ России по Волгоградской области.

Там уточнили, что задержанные жители Волгоградской области планировали применить эти припасы против представителей правоохранительных органов и вооруженных сил России. Кроме того, опасность угрожала транспортным средствам возможных жертв планируемых терактов, а также ряду других объектов социальной инфраструктуры.

Против задержанных уже возбудили уголовное дело. Им вменили «организацию экстремистского сообщества».

Ранее стало известно о теракте против представителя власти, который произошел в Херсонской области. Там неизвестные взорвали в Каховке автомобиль чиновницы Ирины Махневой. Об этом сообщил RT.