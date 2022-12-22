22 декабря 2022, 15:20
Подъезд жилого дома на севере Москвы затянуло едким дымом
Источник «360»: сильное задымление произошло в подъезде жилого дома на Хорошевском шоссе
Сильное задымление произошло в подъезде жилого дома на севере столицы. Информация о происшествии поступила в экстренные службы днем 22 декабря, сообщил источник «360».
«Подъезд окутал едкий дым в Хорошевском районе Москвы. Спасателей направили по адресу: Хорошевское шоссе, дом 12, корпус 1», — сказал источник.
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Первоначально, по его словам, поступила информация о пожаре в квартире на четвертом этаже. Но позже выяснилось, что в 32-этажном жилом доме произошло задымление без возгорания.
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Информацию о происшествии подтвердили в главном управлении МЧС по Москве. На Хорошевское шоссе направляли расчет спасателей, но информация о пожаре не подтвердилась
«Задымление вызвал процесс приготовление пищи, хозяева на месте, никто не пострадал», — сказали в МЧС.
В понедельник, 19 декабря, жителей дома на юге Москвы эвакуировали из-за задымления в подъезде.
Москва 2022
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