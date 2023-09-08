Эксклюзив 08 сентября 2023, 18:22 Подъемный кран въехал в мост в центре Москвы Подъемный кран задел мост на Новом Арбате в Москве РИА «Новости»

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Подъемный кран марки MAN задел перекрытия и обрушил часть моста на Новом Арбате в Москве. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

На месте происшествия перекрыли две полосы движения из-за разбросанных на площади в 15 квадратных метров обломков. Предположительно, подъемный кран проезжая под мостом, задел его стрелой, в результате чего она сломалась.

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Информации о пострадавших не поступало. Других подробностей о ДТП нет. К месту аварии прибыли сотрудники ДПС.

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