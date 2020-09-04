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    04 сентября 2020, 18:11

    Подъемный кран опрокинулся на жилое здание в Баку

    Полина Петрова

    Подъемный кран, который работал на строительстве новостройки, опрокинулся на жилое здание в Наримановском районе Баку, сообщил Sputnik Азербайджан.
    Подъемный кран опрокинулся на жилое здание в Баку

    Отмечается, что часть крана упала на припаркованные машины. Происшествие случилось на пересечении проспекта Азадлыг и улицы Юсифбейли. По информации журналистов, зданию и автомобилям нанесен серьезный ущерб. В результате ЧП погиб крановщик, информирует сайт RT.

    Ранее «360» сообщал, что ураганный ветер повалил сразу два башенных крана на тюменской стройке.

    Новости SMI.FM