04 сентября 2020, 18:11
Подъемный кран опрокинулся на жилое здание в Баку
Подъемный кран, который работал на строительстве новостройки, опрокинулся на жилое здание в Наримановском районе Баку, сообщил Sputnik Азербайджан.
Отмечается, что часть крана упала на припаркованные машины. Происшествие случилось на пересечении проспекта Азадлыг и улицы Юсифбейли. По информации журналистов, зданию и автомобилям нанесен серьезный ущерб. В результате ЧП погиб крановщик, информирует сайт RT.
Ранее «360» сообщал, что ураганный ветер повалил сразу два башенных крана на тюменской стройке.