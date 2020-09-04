Подъемный кран опрокинулся на жилое здание в Баку

Отмечается, что часть крана упала на припаркованные машины. Происшествие случилось на пересечении проспекта Азадлыг и улицы Юсифбейли. По информации журналистов, зданию и автомобилям нанесен серьезный ущерб. В результате ЧП погиб крановщик, информирует сайт RT.

Ранее «360» сообщал, что ураганный ветер повалил сразу два башенных крана на тюменской стройке.