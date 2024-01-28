Происшествия 28 января 2024, 13:21 Подъемный кран и штаб МЧС. Тушение пожара в Театре сатиры попало на видео МЧС опубликовало видео тушения пожара в Театре сатиры в Москве

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Пресс-служба МЧС России опубликовала видео тушения пожара в здании Театра сатиры в Москве. Судя по кадрам, на месте развернули работу штаба.

Кроме того, на видео попал подъем огнеборцев на крышу, где произошло возгорание, по подъемному механизму.

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О том, что загорелся купол здания, стало известно 28 января около 11:00. Источник «360» сообщил, что пожар случился во время ремонта кровли — скорее всего, искра попала в утеплитель или обрешетник. Огонь быстро распространился на 250 квадратных метров. Внутрь здания огонь не проник. Тушение затруднили конструктивные особенности здания — вскрыть кровлю оказалось довольно сложно. Пришлось задействовать дополнительные силы и средства.

Из Театра сатиры эвакуировали 50 человек. На месте трудятся более 70 огнеборцев, применяя около 20 единиц техники. Данных о пострадавших не поступало.

Установление причин и обстоятельств возгорания контролирует столичная прокуратура.