Подъем упавшей в Москву-реку машины сняли на видео

Водитель синего Mini Cooper протаранил ограждение на Нагатинской набережной в Москве и отправил автомобиль в подводное плавание. Прибывшие при помощи крана подняли машину со дна. Видео с места событий публикует «360».

На опубликованных кадрах видно, как автомобиль поднимают из реки.

У поднятого из Москвы-реки автомобиля сильно повреждена передняя часть, которой он сносил ограждение. Также есть трещины на стекле. В остальном Mini Cooper в нормальном состоянии после внепланового купания.

Департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале сообщил, что в результате происшествия пострадал один человек. Это предварительные данные, подчеркнули в ведомстве.