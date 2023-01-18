Происшествия 18 января 2023, 12:55 Подельников из Нижнего Тагила будут судить за попытку взорвать банкомат

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Осенью прошлого года три подельника решили взорвать банкомат, чтобы похитить из него деньги. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области.

Согласно данным уголовного дела, мужчины решили обчистить банкомат. Они нашли пропановый баллон и с его помощью попытались взорвать металлический аппарат. Целью выбрали машину в Горноуральском под Нижним Тагилом.

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Однако план провалился. Баллон по непонятным причинам не взорвался, зато сработала сигнализация. Мужчины скрылись с места преступления, но их сразу нашли по оставленным уликам.

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