18 января 2023, 12:55
Подельников из Нижнего Тагила будут судить за попытку взорвать банкомат
Осенью прошлого года три подельника решили взорвать банкомат, чтобы похитить из него деньги. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области.
Согласно данным уголовного дела, мужчины решили обчистить банкомат. Они нашли пропановый баллон и с его помощью попытались взорвать металлический аппарат. Целью выбрали машину в Горноуральском под Нижним Тагилом.
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Однако план провалился. Баллон по непонятным причинам не взорвался, зато сработала сигнализация. Мужчины скрылись с места преступления, но их сразу нашли по оставленным уликам.
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