Происшествия

18 ноября 2022, 20:37

Поддельную тушенку выявили в Свердловской области

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Поддельные мясные консервы обнаружили в Свердловской области. В говяжьей тушенке нашли ДНК свиньи. Нарушение выявили сотрудники Россельхознадзора. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Специалисты выявили в тушенке из говядины ДНК свиньи. Производством данных консервов занимается фирма из Удмуртской Республики.

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«В ведомстве примут превентивные меры», — отметили в пресс-службе Россельхознадзора.

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