18 ноября 2022, 20:37
Поддельную тушенку выявили в Свердловской области
Поддельные мясные консервы обнаружили в Свердловской области. В говяжьей тушенке нашли ДНК свиньи. Нарушение выявили сотрудники Россельхознадзора. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Специалисты выявили в тушенке из говядины ДНК свиньи. Производством данных консервов занимается фирма из Удмуртской Республики.
Реклама
«В ведомстве примут превентивные меры», — отметили в пресс-службе Россельхознадзора.
Реклама
Реклама
Реклама