Происшествия 07 января 2023, 23:29 Подавший сигнал тревоги самолет Мурманск — Москва совершил посадку ТАСС: подавший сигнал тревоги самолет Мурманск — Москва благополучно сел в Шереметьево Pxhere

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Пассажирский лайнер, летевший из Мурманска в Москву и подавший в воздухе сигнал тревоги, совершил благополучную посадку в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщили в авиационных службах в комментарии ТАСС.

«Самолет совершил благополучную посадку», — привело агентство слова своего собеседника.

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После того, как самолет подал сигнала тревоги, он снизился до высоты примерно в 7300 метров. При дальнейшем следовании лайнер придерживался этой отметки.

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Boeing 737 подал сигнал тревоги в полете, когда находился над Вологодской областью. Воздушное судно изначально летело на высоте свыше 10 тысяч метров. На момент появления сообщений о поданном сигнале тревоги, самолету оставалось чуть меньше часа пути до столичного аэропорта Шереметьево.

В четверг, 5 января, самолет авиакомпании «Победа» совершал перелет по маршруту Москва — Челябинск, но в полете подал сигнал бедствия. Внеплановую посадку запросил командир экипажа пассажирского лайнера Boeing 737. Самолет направили на ближайший аэродром. В результате воздушное судно успешно приземлилось в Уфе.