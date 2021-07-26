Подавший сигнал о бедствии самолет «Белавиа» повернул на Москву. Прямая трансляция

Самолет авиакомпании «Белавиа», летевший из Минска в Анталью, готовится совершить экстренную посадку в аэропорту Домодедово. «360» ведет прямую трансляцию.

Самолет Boeing 737 подал сигнал тревоги примерно через час после вылета. ТАСС сообщал, что это произошло в небе над Белгородской областью. При этом «Интерфакс» со ссылкой на свой источник передавал, что самолет «Белавиа» запросил экстренную посадку в Воронеже.

Сервис Flightradar отследил, что Boeing 737 сделал резкий разворот над Алексеевкой.

По последним данным, воздушное судно изменило курс и направилось в Москву. Такое решение приняли для более оперативного решения технических проблем. По сообщению РИА «Новости», на борту самолета находятся 207 человек, включая экипаж. По данным ТАСС, летят 197 пассажиров и семь членов экипажа.

При выполнении рейса из Минска в Анталью на самолете сработал датчик неисправности. После этого экипаж подал сигнал тревоги.

Этот самолет эксплуатируется в парке «Белавиа» всего пять лет.