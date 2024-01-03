Происшествия 03 января 2024, 15:37 Подачу воды в дома пострадавшего от обстрела ВСУ Железногорска частично восстановили Курский губернатор Старовойт сообщил о подаче воды в дома Железногорска РИА «Новости»

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Водоснабжение домов курского города Железногорск частично восстановили после обстрела украинских боевиков. Для завершения ремонтных работ потребуется еще немного времени. Поэтому для удобства жителей организовали подвоз питьевой воды в цистернах. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Он добавил, что в расположенном рядом с городом поселке Магнитный, где после удара ВСУ остановилась котельная, тепло начали подавать в дома жителей. Также идет подключение квартир к резервному источнику электроснабжения на время проведения аварийных работ.

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Запущенные украинскими боевиками снаряды попали в подстанцию Железногорска, обесточив город и близкие населенные пункты. Кроме того, из-за скачка напряжения произошел прорыв на теплотрассе.

На место в срочном порядке выехали аварийные бригады и за несколько часов частично восстановили подачу тепла и света в жилые дома.