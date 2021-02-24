Подачу газа восстановили в Оренбургской области после аварии

Во всех населенных пунктах Оренбургской области восстановили газоснабжение. Проблемы с ними возникли из-за аварии на федеральном магистральном газопроводе.

«В 04:45 24 февраля завершены аварийно-восстановительные работы и полностью восстановлено газоснабжение потребителей пяти сел Новосергиевского района», — заявили в пресс-службе губернатора и правительства региона. Об этом сообщил «Интерфакс».

Все четыре газораспределительные станции функционируют в обычном режиме. ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» продолжает восстанавливать работу магистральных газопроводов Оренбург — Новопсков и «Союз» для возобновления транзитного потока газа по магистральным газопроводам.

Губернатор региона Денис Паслер отметил, что «все службы отработали слаженно и четко, были мобилизованы все силы и средства, газовики продолжают восстановительные работы, но главное, что в дома людей пришло тепло». Как уточнили в областном ГУ МЧС РФ, в ликвидации последствий аварии заняты 169 человек и 51 единица техники.

Утром в воскресенье, 23 февраля, в Оренбургской области на участке 108-го километра магистрального газопровода «Союз» произошел взрыв. В результате ЧП пострадал и газопровод Оренбург — Новопсков. Из-за этого транзит по этим газопроводом через Казахстан временно прекратили.