Происшествия 17 июня 2023, 02:22 Подачу электричества восстановили в Севастополе Shutterstock.com

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Компания «Севэнерго» по резервной линии запитала абонентов в Севастополе после сбоя автоматики на подстанции. Об этом в Telegram-канале сообщил исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя Евгений Горлов.

«Запитали всех. По резервной линии прошли. „Севэнерго“ подключила основных абонентов», — сообщил Горлов в видеообращении.

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Осталось запитать Севастопольскую ТОС и понять в чем причина сбоя, отметил Горлов. Из-за отключения автоматики на подстанции в городе случились перебои с водоснабжением, отключились некоторые гидроузлы, отметил чиновник.

«Сейчас снабжение восстановили, давление в норме. Если где-то воды нет, то в ближайшее время она появится», — сообщил Горлов.

Электричество пропало в Севастополе поздно вечером 16 июня, горожане стали публиковать фотографии темных улиц. Губернатор региона Михаил Развожаев пояснил, что отключилась автоматика на подстанции. Глава севастополя заявил, что на место оперативно выехали специалисты для устранения аварии.