Под завалами дома в Ярославле нашли тело второй погибшей

«Под завалами на втором этаже найдена женщина. Эта вторая погибшая в ЧС при взрыве газа в доме», — сказано в сообщении.

Ранее в ГУ МЧС по региону информировали об одной погибшей женщине и четверых пострадавших.

Сообщение о взрыве газа поступило в МЧС около 19:30 (местное время совпадает с московским). Взрыв произошел в квартире на четвертом этаже. В результате во втором подъезде обрушились перекрытия с третьего по пятый этажи, начался пожар. Возгорание потушили, из дома эвакуировали 60 жильцов.

Десятиэтажный панельный дом, в котором произошло обрушение, был построен в 1992 году. В нем находилось 120 квартир, проживали 342 человека. Главное о взрыве в многоэтажке в Ярославле — в материале «360».