Происшествия 18 февраля 2024, 18:26 Под Воронежем девятилетний мальчик запутался в канате и погиб от удушения РЕН ТВ: ребенок умер, запутавшись в канате в селе под Воронежем РИА «Новости»

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Девятилетний мальчик скончался в селе Ямное Воронежской области. Он запутался в канате на шведской стенке и умер от удушения, сообщило РЕН ТВ.

По данным издания, 17 февраля девятилетний ребенка играл в своей комнате, в какой-то момент он решил забраться на шведскую стенку. Мальчик запутался в канате, который обмотался вокруг его шеи.

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Отец обнаружил сына в бессознательном состоянии и сразу же повез в больницу. Несмотря на усилия медиков, спасти школьника не удалось. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Похожий случай произошел в Калининграде. Мать нашла своего 11-летнего сына повисшим на шведской стенке. Полицейские провели проверку. По предварительной версии, мальчик неудачно повис и скончался от удушения.