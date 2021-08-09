Ехавший из Белгорода автобус опрокинулся под Саратовом

Рейсовый автобус опрокинулся на трассе в Саратовской области. В результате аварии пострадали люди. Об этом сообщила пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

По данным ведомства, сообщение об аварии поступило в 01:30 по московскому времени от диспетчера ЕДДС по Калининскому району. Спасателей проинформировали, что рейсовый автобус опрокинулся на федеральной трассе Р-22.

В пресс-службе уточнили, что ДТП произошло в районе города Калининска. Автобус ехал из Белгорода в Саратов. В результате аварии есть пострадавшие. При этом в ведомстве не уточнили число раненых пассажиров.

Сейчас все причины и обстоятельства опрокидывания автобуса продолжают выяснять. Всем пострадавшим окажут необходимую медицинскую помощь.