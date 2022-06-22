Молодой человек попал под поезд и потерял ноги в Новосибирске

23-летний парень попал под поезд в Новосибирске вчера, 21 июня. В результате ему отрезало ноги. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МВД по региону.

Молодой человек в состоянии алкогольного опьянения спал на седьмом соединительном пути в маневровом районе Пашино. Машинист применил экстренное торможение, однако это не уберегло парня от аварии. Пострадавшего госпитализировали. Сейчас сотрудники следственного комитета и транспортной полиции выясняют обстоятельства случившегося.