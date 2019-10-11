  • Под Петербургом произошло смертельное ДТП

    11 октября 2019, 16:19

    Ирина Нагайникова

    В поселке Шушары Пушкинского района Санкт-Петербурга столкнулись Nissan Qashqai и ГАЗель. Водитель Nissan погиб, сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД.

    Авария произошла утром 11 октября.

    Nissan Qashqai и ГАЗель разбились вдребезги в результате столкновения. Обломки автомобилей разнесло по всей дороге.

    Водитель Nissan Qashqai скончался на месте ДТП от полученных травм. Водителя и пассажира микроавтобуса доставили в больницу. Состояние пострадавших медики оценили как среднетяжелое. Обстоятельства происшествия выясняются.