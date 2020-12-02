Неизвестные протаранили мечеть под Парижем

Неизвестные ворвались в мечеть в коммуне Бретеньи-сюр-Орж под Парижем. Внутри злоумышленники распылили пену из огнетушителя, сообщил глава коммуны Николя Меари.

По его словам, нападение произошло около 6 часов утра. Вначале нападавшие протаранили двери мечети на автомобиле. В коридоре и в мужской молитвенной комнате они распылили пену из огнетушителя. Больше ничего не подверглось вандализму. Никаких надписей нападавшие не оставили, написал Меари в Facebook.

В результате никто не пострадал. Людей в мечети не было — она закрыта из-за эпидемии коронавируса, уточнил BFM TV. По данным источника, нападавших спугнул случайный прохожий.

Проводится расследование инцидента. В соседнем городе нашли сгоревший автомобиль, который могли использовать при нападении на мечеть.

По данным МВД Франции, за 2019 год число акций, направленных против мусульман, увеличились на 54%.